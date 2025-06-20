Андрій Портнов сприяв призначенню пов'язаних із ним суддів під час перебування в адміністрації Януковича

Колишній заступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов та пов’язані з ним чиновники сприяли призначенням та розвитку кар’єри для низки суддів. Крім того, Портнов допомагав їм уникати звільнень, через що деякі з суддів досі продовжують працювати на посадах, повідомили «Схеми» 19 червня.

Згідно з проаналізованими архівними документами Вищої ради правосуддя та Верховної Ради України з 2009 по 2014 роки, органи влади в Україні здійснювали призначення низки пов’язаних із Портновим суддям. Зокрема, у 2010 році Вища рада юстиції підтримала подання президенту кандидатури Анжели Секірської на посаду судді Луганського окружного адміністративного суду.

Секірська – дружина Андрія Секірського, брата колишньої дружини Андрія Портнова. Вже через два роки, 2011 року, Вища рада юстиції підтримала кандидатуру Секірського на посаду судді Господарського суду Луганської області. Зазначається, що за подання щодо Секірських голосував і Портнов – наразі обидва посадовці досі працюють суддями.

Крім того, у травні 2010 року Вища рада юстиції проголосувала за подання Олени Ісаєвської – сестри Портнова – на посаду судді Печерського райсуду Києва. Тоді Портнов взяв самовідвід, а Ісаєвська згодом стала адвокаткою.

Тоді ж ВРЮ проголосувала за призначення суддею Тетяни Скочок – жінка була помічницею Андрія Портнова, коли той був у статусі нардепа. За даними «Схем», вона досі працює суддею. Так само продовжує працювати суддею інша ексдружина Портнова Інна Белоконна, за призначення якої проголосували у 2011 році.

У 2010 році ВРЮ також підтримала призначення на посаду судді Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, який був помічником пов’язаного з Портновим нардепа Сергія Ківалова. Цікаво, що племінника Ківалова призначили суддею Вищого господарського суду України ще у 2009 році.

Також журналісти повідомили, що судді Печерського районного суду Києва та Київського апеляційного суду, які найчастіше займалися розглядом справ за позовами Андрія Портнова та здебільшого ставали на його бік, були із ним пов’язані. Так, суддя Ірина Литвинова, яку Портнов у 2011 році убезпечив від звільнення як член ВРЮ, розглядала його позов проти телеканалу «Прямий» та винесла рішення на користь Портнова.

Нагадаємо, Андрій Портнов з 2011 до 2014 року обіймав посаду першого заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича. Під час Революції гідності Портнов був дотичний до прийняття «законів 16 січня», які ухвалювалися з грубими порушеннями регламенту, але були підписані Януковичем.

Портнов був фігурантом низки кримінальних справ, однак більшість з них виграв у суді. У 2018 році СБУ розслідувала можливу причетність Портнова до анексії Криму та відкрила щодо нього справу за статтею «Державна зрада», однак 15 серпня 2019 року її закрили. Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через Закарпаття.

21 травня 2025 року Андрія Портнова застрелили біля американської школи в іспанському Мадриді, коли він підвозив своїх дітей. Прочитати біографію та скандали Андрія Портнова можна тут.