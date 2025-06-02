Першу квартиру Лілія Портнова придбала у житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue

Родина ексзаступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова у 2022–2023 роках придбала в Дубаї 6 квартир за понад 2 млн доларів. Про це у понеділок, 2 червня, повідомили у розслідуванні «Схеми».

Як йдеться у матеріалі, інформацію про дубайську нерухомість журналісти «Схем» отримали з витоку масиву даних у межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і французьким виданням Le Monde. Згідно з даними, наразі у цивільної дружини Портнова Анастасії Валяєвої та його доньки Лілії у власності перебуває 5 квартир.

Фото «Схем», Лілія Портнова (ліворуч) та Анастасія Валяєва (праворуч)

Першу квартиру у 69 м2 Лілія Портнова придбала у жовтні 2022 року – у житловому комплексі Sobha Hartland One Park Avenue. Тоді апартаменти у комплексі Sobha Hartland One Park Avenue коштували близько 320 тис. доларів. У липні 2023 року вона купила ще одне помешкання 46,5 м2 за майже 250 тис. доларів, але згодом нерухомість продали.

У серпні 2023 року Валяєва вклала понад 600 тис. доларів у квартиру площею майже 110 м2 у Sobha Hartland Waves Opulence. А вже у вересні Лілія Портнова придбала у тому ж комплексі квартиру за 400 тис. доларів, а Валяєва – апартаменти за понад 550 тис. доларів.

«Схеми» зазначають, що Лілія Портнова має швейцарське громадянство.

«У міжнародних реєстрах немає інформації про її підприємницьку діяльність, так само як і про бізнес Валяєвої – за винятком згадки про її володіння компанією Vasilisa Group (раніше Portnov Group) до 2020 року», – йдеться у матеріалі.

Журналісти звернулися за коментарем до Лілії Портнової, Анастасії Валяєвої та адвокатів Портнова щодо походження грошей на купівлю нерухомості. Та як зазначають, на момент публікації відповіді не отримали.

Вбивство Андрія Портнова: що відомо

Нагадаємо, 51-річного Андрія Портнова застрелили у середу, 21 травня, приблизно о 09:15 за місцевим часом біля американської школи в іспанському Мадриді, коли він підвозив своїх дітей. За даними ЗМІ, Портнову чотири рази вистрілили у грудну клітку і ще один раз в голову.

Перед вбивством Портнов перебував в Україні 17-18 травня. Ексрадник Януковича під час поїздки зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Наприкінці травня стало відомо, що іспанські правоохоронці відмовились створювати спільну робочу групу з Україною щодо розслідування вбивства Андрія Портнова.