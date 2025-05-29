51-річного Андрія Портнова застрелили 21 травня в Мадриді

Іспанські правоохоронці відмовились створювати спільну робочу групу з Україною щодо розслідування вбивства Андрія Портнова. Про це у четвер, 29 травня, повідомила «Українська правда» посилаючись на власні джерела.

Як зазначають журналісти, після вбивства Портнова українська сторона запропонувала іспанським правоохоронцям створити спільну групу для розслідування справи, але одразу отримала відмову. Все тому, що іспанські слідчі не відкидають версію про слід українських спецслужб.

Опитані «Українською правдою» джерела в такій активності з боку України вбачають дві версії:

бажання отримати доступ до матеріалів слідства, телефонів та інших гаджетів Портнова, які можуть містити чутливу інформацію для української сторони.

українська влада зацікавлена в тому, щоб провести швидке розслідування та з'ясувати всі обставини вбивства.

«Крім того, іспанська сторона все ще відмовляє в передачі тіла Портнова Україні. Очікується, що це може статися на початку наступного тижня», – додають у матеріалі.

Нагадаємо, 51-річного Андрія Портнова застрелили у середу, 21 травня, приблизно о 09:15 за місцевим часом біля американської школи в іспанському Мадриді, коли він підвозив своїх дітей. За даними ЗМІ, Портнову чотири рази вистрілили у грудну клітку і ще один раз в голову. Іспанська газета El País писала, що правоохоронці розглядають вбивство Андрія Портнова як професійне та замовне. За даними слідчих, Портнова могли вбити з політичних чи економічних мотивів.

За даними співрозмовників УП перед вбивством Портнов перебував в Україні 17-18 травня. Ексрадник Януковича під час поїздки зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Андрій Портнов з 2011 до 2014 року обіймав посаду першого заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича. Під час Революції гідності Портнов був дотичний до прийняття «законів 16 січня». Портнов був фігурантом низки кримінальних справ, однак більшість з них виграв у суді. У 2018 році СБУ розслідувала можливу причетність Портнова до анексії Криму та відкрила щодо нього справу за статтею «Державна зрада», однак 15 серпня 2019 року її закрили. ZAXID.NET детально розповідав, чим запам’ятався вбитий соратник Януковича.