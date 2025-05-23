Андрій Портнов перед смертю був в Україні

Колишній радник Віктора Януковича Андрій Портнов, якого вбили у столиці Іспанії, за кілька днів до загибелі приїжджав до України. Про це у п’ятницю, 23 травня, повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників УП Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня. Джерела «Українська правда» в оточенні Портнова та серед правоохоронців повідомили, що ексрадник Януковича під час поїздки до України зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Додамо, що щоденна іспанська газета El País пише, що правоохоронці розглядають вбивство Андрія Портнова як професійне та замовне, передає «Цензор.Нет». За даними слідчих, виконавець міг мати спільників, а також змінював транспорт. Правоохоронці вважають, що Портнова могли вбити з політичних чи економічних мотивів.

Нагадаємо, 51-річного Андрія Портнова застрелили у середу, 21 травня, приблизно о 09:15 за місцевим часом біля американської школи в іспанському Мадриді, коли він підвозив своїх дітей. За даними ЗМІ, Портнову чотири рази вистрілили у грудну клітку і ще один раз в голову.

Андрій Портнов з 2011 до 2014 року обіймав посаду першого заступника голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича. Під час Революції гідності Портнов був дотичний до прийняття «законів 16 січня», які ухвалювалися з грубими порушеннями регламенту, але були підписані Януковичем. Портнов був фігурантом низки кримінальних справ, однак більшість з них виграв у суді. У 2018 році СБУ розслідувала можливу причетність Портнова до анексії Криму та відкрила щодо нього справу за статтею «Державна зрада», однак 15 серпня 2019 року її закрили. Портнов виїхав з України 3 червня 2022 року через Закарпаття.

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