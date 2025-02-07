На вирок суду ще можуть подати апеляцію

У п’ятницю, 7 лютого, Воловецький районний суд визнав братів-близнюків Владислава і Ростислава Г. та їхнього друга Михайла Т. винними у сексуальному насильстві над школяркою із села Верхні Ворота на Закарпатті і призначив їм по 6 років ув’язнення. Справу розглядали в судах різних інстанцій з 2021 року.

У п’ятницю, 7 лютого, в юридичній компанії «Міллер», яка представляє інтереси потерпілої, розповіли, що, окрім реального терміну покарання для насильників, суд частково задовольнив і цивільний позов потерпілої сторони.

«Із заявлених 450 тисяч гривень моральної шкоди суд стягнув 300 тисяч гривень з обвинувачених, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували.Також суд взяв обвинувачених під варту негайно в залі суду», – сказали юристи, зазначивши, що працювали над справедливим вироком кривдників дівчинки 682 дні і наразі вже готуються до апеляції.

Що сталося у Верхніх Воротах?

Злочин стався у селі Верхні Ворота Мукачівського району пізно ввечері 24 серпня 2021 року. Двоє 15-річних братів-близнюків разом з 14-річним товаришем покликали свою 14-річну сусідку на подвір’я, а потім заманили дівчину у підвал. Один з хлопців вдарив її, а потім по черзі усі троє друзів школярку зґвалтували. Все,що відбувалося в підвалі, хлопці знімали на мобільний телефон, а відео знущань завантажили в Instagram. Після публікації відео підлітків затримали правоохоронці.

Як суд змінив кваліфікацію справи?

Справу про зґвалтування дівчинки розглядав Воловецький районний суд. Спочатку дії підлітків правоохоронці кваліфікували за ст. 152 КК України (зґвалтування). Але під час першого розгляду справи прокурор змінив обвинувачення на ст. 153 КК України (сексуальне насильство).

Під час засідання Владислав Г., Ростислав Г. та Михайло Т. визнали свою вину і сказали, що частково компенсували потерпілій моральну шкоду. У свою чергу, школярка розповіла, що дружила з хлопцями, пішла до підвалу добровільно, не знаючи, що вони планують робити. Про те, що сталося, дівчина нікому не казала, бо їй було соромно і страшно. Законний представник потерпілої просив суд обрати обвинуваченим сувору міру покарання та задовольнити цивільний позов на 390 тис. грн.

Дослідивши матеріали справи, зокрема акти медичного обстеження дівчинки, яке не виявило тілесних ушкоджень на тілі потерпілої, 17 березня 2023 року суддя Оксана Софілканич визнала підлітків винними не у зґвалтуванні, а у груповому сексуальному насильстві, призначивши їм по 2 роки умовного терміну. Також кожного із хлопців зобов’язали виплатити потерпілій по 60 тис. грн та відшкодувати по 25,6 тис. грн за проведення експертиз.

Резонанс та апеляція

Ситуація набула неабиякого розголосу, на вирок відреагували в Офісі омбудсмена, Міністерстві освіти та в Закарпатській ОВА. 27 березня 2023 року Офіс генпрокурора повідомив про те, що вирок трьом підліткам – не остаточний і його будуть оскаржувати. У свою чергу тодішній голова Закарпатської ОВА Віктор Микита сказав, що після вироку суду хлопці навчаються дистанційно і фактично ізольовані від дівчини і зазначив, що доручив відповідним службам залучити всі необхідні сили та засоби для підтримки потерпілої».

Апеляція вироку Воловецького районного суду проходила в закритому режимі. Прокурори наполягали на тому, що вирок треба скасувати, адже покарання «мʼяке» і вимагали в повному обсязі задовільнити позов про відшкодування потерпілій моральної шкоди у розмірі 450 тис. грн. 11 серпня 2023 року Закарпатський апеляційний суд скасував вирок Воловецького районного суду і передав справу на новий судовий розгляд.

Спроба мобілізації обвинувачених

22 жовтня 2024 року в юридичній компанії «Міллер», яка представляє в суді інтереси потерпілої, розповіли, що захист підозрюваних попросив відкласти судовий розгляд через мобілізацію обвинувачених Обухівським ТЦК. Обом обвинуваченим у справі про зґвалтування виповнилось по 18 років і потрапити до війська вони вирішили через Обухівський РТЦК, хоча мешкають на Закарпатті.

За словами юристів, подібна ситуація сталася під час Кагарлицької справи. Тоді обвинувачені у зґвалтуванні поліцейські перед вироком суду у травні 2023 року мобілізувалися через Обухівський РТЦК. Наступного дня після допису юристів Міноборони повідомило, що підозрюваним відмовили в мобілізації а відомство направить Головну інспекцію МОУ для перевірки Обухівського РТЦК та СП.

Новий вирок

У п’ятницю, 7 лютого, суддя Воловецького районного суду Олександр Пелих визнав братів-близнюків Владислава і Ростислава Г. та їхнього друга Михайла Т. винними у сексуальному насильстві і призначив їм по 6 років ув’язнення. На вирок можуть подати апеляцію.