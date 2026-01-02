Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура

Посол України в Чехії Василь Зварич назвав неприйнятними заяви спікера нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамури щодо України та українців, зазначивши, що вони відтворюють наративи російської пропаганди.

За словами Зварича, в Києві розглядають «образливі та сповнені ненависті» заяви Окамури як його особисту позицію, сформовану, ймовірно, під впливом російської інформаційної кампанії.

«Слова, які він дозволив собі щодо моїх співвітчизників та України, зокрема демократично обраного керівництва Української держави, є негідними й абсолютно неприйнятними. Вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невіддільна частина європейської спільноти», – наголосив український дипломат.

Український дипломат також висловив очікування, що чеська влада та громадянське суспільство нададуть словам політика «належну оцінку».

Яку обурливу заяву зробив Окамура?

У новорічному зверненні Томіо Окамура, який очолює ультраправу партію «Свобода і пряма демократія», виступив проти допомоги Україні та назвав оточення Зеленського «хунтою».

Раніше, у листопаді, одразу після призначення на посаду голови Палати депутатів Чехії, Окамура розпорядився зняти український прапор з будівлі парламенту. Цей крок викликав гостру реакцію в чеському політикумі. Зокрема, опозиційні партії назвали це «ганебним жестом» і у відповідь вивісили українські прапори у своїх офісах у Палаті депутатів.