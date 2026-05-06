Володимир Зеленський повідомив, що Україна визначиться з подальшими діями

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія зірвала оголошений Україною режим припинення вогню, протягом ночі та ранку 6 травня завдавши комбінованих ударів по низці регіонів. У відповідь на це Україна визначить подальші дії, повідомив президент.

«Після вчорашніх жорстоких ударів проти наших міст і громад – Дніпра, Запоріжжя, Краматорська й інших – російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли й цієї доби. Вибір Росії – очевидна відмова від тиші та від збереження життів», – написав Зеленський.

За словами президента, на ключових ділянках фронту тривають штурмові дії. Від початку 6 травня росіяни здійснили майже 30 штурмів, а також 20 авіаударів із понад 70 авіабомбами. За даними президента, також окупанти завдали дронових ударів – Повітряні сили знешкодили понад 90 БпЛА.

Володимир Зеленський повідомив, що станом на 10:00 російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Серед порушень – обстріли, спроби штурмів, дронові та авіаудари.

«Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи навʼязливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду. Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних “святкувань”», – наголосив Зеленський.

Він заявив, що «більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир», і Україна надіслала свої дипломатичні пропозиції Росії. За його словами, потрібна лише готовність Росії до миру.

«Станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями», – підсумував президент.

Зазначимо, з ночі 6 травня росіяни завдали ударів по низці регіонів України. Так, наслідки атак зафіксували у Харкові, Херсоні, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Крім того, росіяни вдарили по Дніпру, влучивши у розподільчий центр торгівельної мережі Varus, а також атакували цивільне авто у Сумській області – загинула жінка.

Крім того, вранці 6 травня росіяни двома дронами вдарили по дитячому садочку в Сумах. Внаслідок удару зайнялася масштабна пожежа.