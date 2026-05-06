У Дніпрі було уражено розподільчий центр мережі супермаркетів VARUS

Під час російського обстрілу Дніпра ввечері у вівторок, 5 травня, було уражено розподільчий центр мережі супермаркетів VARUS. Про це у середу, 6 травня, повідомив співвласник компанії Руслан Шостак.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені. За словами Шостака, частина постраждалих перебуває у важкому стані в лікарнях.

«Найстрашніше – загинули люди, частина у важкому стані перебуває в лікарні. Про масштаби руйнувань навіть не хочу зараз говорити – немає нічого масштабнішого за втрату людських життів», – зазначив він.

Нагадаємо, росіяни атакували Дніпро 5 травня близько 19:50, застосувавши для удару балістичні ракети. Раніше повідомляли, що через обстріл загинули четверо людей та 16 людей отримали поранення, 14 із них госпіталізували.

Також у ніч на середу, 6 травня, попри оголошене Україною перемирʼя росіяни завдали ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі у низці українських областей. Під удар потрапили Харків та Херсон, а також Запорізька та Дніпропетровська області.