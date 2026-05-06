Росіяни атакували Харків ударними дронами типу Shahed, пошкоджені сім будинків

У ніч на середу, 6 травня, попри оголошене Україною перемирʼя росіяни завдали ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі у низці українських областей. Так, під удар потрапили Харків та Херсон, а також Запорізька та Дніпропетровська області. За словами позаштатного радника міністра оборони та волонтера Сергія Стерненка, такі дії нівелюють оголошене Росією перемирʼя до параду 9 травня.

У Харкові вранці окупанти вдарили ударним дроном типу Shahed по приватному будинку у Новобаварському районі, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Внаслідок атаки зайнялася пожежа. Ще один удар припав на Шевченківський район міста.

«Загалом пошкоджено сім приватних будинків у Новобаварському районі. Одна людина постраждала – гостра реакція на стрес», – повідомив він.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що із гострою реакцією на стрес до медиків звернулася друга людина.

Крім того, росіяни атакували керованими авіабомбами обʼєкт промислової інфраструктури у Запорізькій області. Близько 05:00 в області пролунали вибухи. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки постраждав промисловий обʼєкт, потерпілих немає.

Також вибухи лунали у Херсоні – близько 04:40 голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про рух КАБу до Корабельного району.

Під удар вночі потрапила і Дніпропетровщина. Зокрема, росіяни зранку атакували Кривий Ріг та прилеглі райони шахедами, повідомив мер міста Олександр Вілкул. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура, проте люди не постраждали.

«Росіяни порушили режим тиші та здійснили низку атак на Україну. Ці дії агресора нівелюють оголошене Путіним “перемирʼя” на 9 травня», – написав Сергій Стерненко.

За даними Повітряних сил, з 18:00 5 травня по 08:00 6 травня окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами, однією керованої авіаракетою та 108 ударними дронами.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оголосив встановлення режиму тиші з середи, 6 травня. Він наголосив, що Україна поки що не отримувала офіційних звернень від Росії про перемирʼя на 9 травня, про яке заявляли російські ЗМІ.