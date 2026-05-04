Україна оголосила режим тиші з 6 травня

Президент Володимир Зеленський оголосив про встановлення режиму тиші з середи, 6 травня. Про це він повідомив у понеділок, 4 травня.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна поки що не отримувала офіційних звернень щодо «модальності припинення бойових дій», про яке написали російські засоби масової інформації. Проте президент зауважив, що людське життя набагато цінніше, ніж святкування дня перемоги в Росії, тому Україна оголошує режим тиші з 6 травня.

«Ми вважаємо, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж “празднованіє” будь-якої річниці. У зв’язку з чим оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи з вказаного моменту. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України», – написав Володимир Зеленський.

Зауважимо, що вдень 4 травня російське Міноборони заявило про оголошення «перемир’я» 8–9 травня 2026 року – на час святкування в Росії дня перемоги у Другій світовій війні. При цьому російське відомство пригрозило Україні обстрілами. Зокрема, там заявили, що завдадуть ударів по Києву.

«У разі спроб київського режиму реалізувати свої злочинні плани з метою зриву святкування 81-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні, Збройні сили Російської Федерації завдадуть у відповідь масованого ракетного удару по центру Києва. Попереджаємо цивільне населення Києва та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність своєчасно покинути місто», – заявило Міноборони Росії.

Нагадаємо, 6 квітня 2026 року Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала Росії встановити перемир’я на час святкування Великодня, а також передала пропозицію щодо встановлення енергетичного перемир’я, але Москва проігнорувала ці ініціативи.

Проте 9 квітня російська влада заявила, що оголошує великоднє перемир’я з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня 2026 року. Стверджувалося, що російським солдатам наказали тимчасово припинити бойові дії. У ніч на 10 квітня Володимир Зеленський відреагував на заяву Кремля та повідомив, що Україна також припинить бойові дії, якщо Росія дотримуватиметься своєї обіцянки.

Проте ввечері 11 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські військові понад 2000 разів порушували режим тиші.