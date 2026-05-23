В суботу, 23 травня, з нагоди Дня Героїв у Львові відбувся традиційний марш пам’яті для вшанування борців за незалежність України з часу визвольного руху до сьогодні, повідомляє пресслужба ЛМР. Марш пройшов від пам’ятника Степану Бандері вулицею Коперника і проспектом Свободи до пам’ятника Королю Данилу Галицькому. У ньому взяли участь сотні львів’ян – військові, ветерани, родини зниклих безвісти, представники міської влади та громадськість. День Героїв започаткували представники Організації українських націоналістів в 1941 році на честь діячів українського визвольного руху Миколи Міхновського, Симона Петлюри та Євгена Коновальця, які загинули у травні різних років.

Фото Тетяни Штифурко/ЛМР