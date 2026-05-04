Володимир Зеленський наголосив, що Росія вже не має тієї сили, яку демонструвала раніше

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 4 травня, під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані заявив, що під час параду 9 травня у Москві в небі можуть з’явитися українські дрони. За його словами, така ймовірність є додатковим свідченням того, що Росія вже не має тієї сили, яку демонструвала раніше.

Він звернув увагу, що цьогорічний парад у російській столиці може відбутися без військової техніки, що стане безпрецедентною подією за багато років.

Зеленський підкреслив, що найближчі місяці стануть визначальними для Кремля. Російський диктатор Владімір Путін має вирішити, чи продовжувати війну, чи шукати дипломатичні шляхи її завершення. Водночас міжнародна спільнота повинна зберігати тиск на Росію, зокрема через санкції.

«Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді», – зазначив президент.

Відзначимо, що нещодавно у Кремлі озвучили ідею тимчасового перемир’я на період святкування 9 травня. Помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що цю ініціативу нібито обговорювали з Дональдом Трампом, і вона отримала підтримку. В українському Центрі протидії дезінформації пояснюють, що такі заяви можуть бути пов’язані з побоюваннями за безпеку під час заходів у Москві. За словами керівника центру Андрія Коваленка, російська влада не впевнена, що здатна повністю контролювати ситуацію навіть у власній столиці.

Після цих заяв Зеленський наголосив, що Україна не отримувала жодного офіційного звернення щодо перемир’я. Він доручив своїм представникам зв’язатися з командою Дональда Трампа, щоб уточнити деталі щодо цієї ідеї.