Росіяни прицільно атакували машину дроном

Вранці 6 травня, попри оголошений Україною режим припинення вогню російський безпілотник атакував цивільних, які їхали автомобілем на Сумщині. Внаслідок атаки загинула пасажирка, водій зазнав поранення, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, вранці 6 травня росіяни прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади.

«На жаль, внаслідок удару ворожого дрона загинула пасажирка. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої», – повідомив Григоров.

Водій автомобіля зазнав поранень. Його госпіталізували та надають необхідну допомогу.

Зазначимо, це не перший випадок порушення з боку росіян оголошеного Україною перемирʼя. Нагадаємо, 4 травня Володимир Зеленський повідомив про запровадження режиму припинення вогню з півночі 6 травня.

Попри це, росіяни завдали вранці 6 травня ударів по низці регіонів України. Так, наслідки атак зафіксували у Харкові, Херсоні, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Крім того, росіяни вдарили по Дніпру, влучивши у розподільчий центр торгівельної мережі Varus.