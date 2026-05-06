Наслідки атаки на дитячий садочок у Сумах

У середу, 6 травня, російські окупанти завдали дронових ударів по Сумах. Голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що під удар потрапила цивільна будівля у центральній частині міста, а місцеві телеграм-канали заявили про влучання у дитячий садочок. Згодом інформацію про влучання підтвердив в.о мера Сум Артем Кобзар.

Росіяни атакували Суми близько 10:40 6 травня. Про загрозу безпілотників для міста повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Згодом Олег Григоров повідомив про вибухи у Сумах. За його словами, окупанти атакували двома ударними БпЛА цивільну будівлю у центральній частині Сум.

За даними місцевого телеграм-каналу Sumyregion, росіяни атакували будівлю дитячого садочка, внаслідок удару зайнялася пожежа. Згодом цю інформацію підтвердив виконувач обовʼязків міського голови Сум Артем Кобзар.

«Зафіксовано влучання двох БпЛА у центральній частині міста – в будівлю дитячого садочка. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється», – повідомив Артем Кобзар.

Триває рятувальна операція.

Зазначимо, росіяни вдарили по Сумах, порушивши оголошений Україною режим припинення вогню з 6 травня. З ночі 6 травня росіяни завдали ударів по низці регіонів України. Так, наслідки атак зафіксували у Харкові, Херсоні, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Крім того, росіяни вдарили по Дніпру, влучивши у розподільчий центр торгівельної мережі Varus, а також атакували цивільне авто у Сумській області – загинула жінка.