На кордоні з Румунією чернівецькі митники вилучили шкури екзотичних тварин. П’ять одиниць шкури пітона та дві шкури єнотоподібної собаки знайшли під час митного огляду в пункті пропуску «Дяківці – Раковець». Про це повідомили в Чернівецькій митниці в середу, 6 травня.

Шкури екзотичних тварин були серед особистих речей українця, він прямував до Румунії. Для проходження митного контролю обрав «зелений коридор», чим заявив про відсутність товарів, що підлягають письмовому декларуванню або обмеженні до переміщення через митний кордон України.

Однак під час огляду службовці помітили серед особистих речей чоловіка підозрілі згортки. У них були шкури пітона та єнотоподібної собаки. Перевозити подібні товари можна лише за правилами, які встановлені законодавством України та міжнародними договорами, зокрема Конвенцією CITES. Для законного перевезення необхідно мати спеціальні дозволи, яких чоловік не мав.

За результатами перевірки митники склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України. Виявлені товари вилучили, надалі їх конфіскують. Українець може отримати штраф у розмірі 20% від вартості шкур.