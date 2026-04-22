За одну ніч зловмисники переправляли до 12 ящиків сигарет

На Буковині правоохоронці викрили контрабандистів, які запускали пакунки з сигаретами в Румунію за допомогою катапульти та безпілотників. Під час обшуку в зловмисників вилучили два БпЛА та 34 ящики з тютюновими виробами без акцизу. Про це повідомили в БЕБ Чернівецької області.

Схему організували жителі сіл прикордоння. Вони раніше придбали два дистанційно керовані дрони. Сигарети переправляли через кордон переважно вночі, для запусків використовували приватну ділянку. На ній поставили спеціально сконструйовану катапульту, на яку прилаштовували безпілотники з вантажем. Дрони долали до 25 км та скидали вантаж за визначеними координатами. За одну ніч зловмисники переправляли до 12 пакунків сигарет.

Правоохоронці вилучили у контрабандистів 34 ящики сигарет без акцизу вартістю орієнтовно 1 млн грн, два безпілотники та пускову установку. Щодо них порушили кримінальне провадження за ч.1 ст 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів). Слідство триває, встановлюють інших причетних до контрабанди осіб. Санкція статті передбачає штраф до 170 тис. грн і конфіскацію підакцизного товару.