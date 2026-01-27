Вартість автівок становить близько 1,5 млн грн

На Буковині правоохоронці викрили злочинну схему завезення автомобілів як благодійної допомоги. Житель Чернівецької області завіз так 12 авто, які потім продавав. Правоохоронці встигли конфіскували два транспортні засоби і зʼясовують, де перебувають решта автомобілів.

Нелегальний бізнес з продажу гуманітарних авто організував 39-річний буковинець. Завозив транспорт через чернівецьку та львівську митниці. Для цього він оформлював декларації на ввезення товарів, що нібито призначалися для благодійних організацій та фондів, повідомили в прокуратурі Буковини у вівторок, 27 січня.

Правоохоронці встановили, що в період з січня 2024 року по жовтень 2025 року контрабандист ввіз 12 автомобілів з Литви, Естонії та Болгарії, повідомили в БЕБ Буковини. Серед ввезених транспортних засобів – Toyota Land Cruiser, Volvo XC90, Mercedes-Benz Vito, KIA Sportage, KIA Sorento, Nissan X-Trail та інші популярні моделі.

Загальна вартість автівок становить близько 1,5 млн грн. Як встановили правоохоронці, жоден із цих автомобілів не був переданий ні військовим підрозділам, ні волонтерам.

Наразі 39-річному буковинцю, який організував нелегальний бізнес на гуманітарних авто, повідомили про підозру у вчиненні контрабанди за ч. 1 ст. 201-4 КК України. Йому загрожує позбавлення волі до 6 років.