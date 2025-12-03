Під час обшуків у фігурантів вилучили 3 млн грн готівки та автомобілі

Детективи БЕБ у Львівській області викрили групу осіб, які ввозили вживані автомобілі до України під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх через онлайн-майданчики.

Як повідомили у середу, 3 грудня, у теруправлінні БЕБ , до контрабанди транспортних засобів були залучені керівники кількох благодійних фондів та організацій.

«При перетині кордону України, учасники схеми декларували автівки як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Щоб уникнути сплати митних платежів, подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення. Насправді ж автомобілі призначалися для продажу третім особам через спеціалізовані платформи онлайн-оголошень», – сказано у повідомленні БЕБ.

Завезені гуманітарні автомобілі продавали на онлайн-майданчиках

Під час контрольної закупівлі детективи придбали один із таких автомобілів, ввезений як гуманітарний. Оплату отримала особа, яка не мала стосунку до жодної благодійної діяльності.

В Офісі генпрокурора уточнили, що схему ввезення вживаних авто з Литви та Польщі організував 35-річний житель Черкащини. Його спільниками виявилися керівник благодійного фонду – 59-річний мешканець Шептицького району Львівщини та 34-річний житель Коломийського району Івано-Франківщини.

«Щоб уникнути митних платежів, у документах зазначали, що машини призначені для ЗСУ – використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій. До схеми залучили водіїв з різних областей, а також керівника благодійного фонду на Львівщині, який знав, що авто до військових не потраплять», – додали в Офісі генпрокурора.

У межах кримінального провадження провели обшуки за місцем проживання фігурантів, на території розбірки автомобілів та у транспортних засобах. Вилучено майно на понад 4,3 млн грн, у тому числі майже 3 млн грн готівки, чотири автомобілі, а також 9 500 доларів імітаційними купюрами.

Триває розслідування справи про контрабанду (ч. 1 ст. 201- 4 ККУ).