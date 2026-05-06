Зловмисника затримали у Запоріжжі на території автопарковки

Командиру батальйону однієї з військових частин на Запорізькому напрямку повідомили про підозру у вимаганні неправомірної вигоди з підлеглих. Йому інкримінують отримання хабарів, поєднане з вимаганням. Про це у середу, 6 травня, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підполковник організував схему регулярних поборів. Керівники підпорядкованих підрозділів були змушені щомісяця передавати йому близько 200 тис. грн за так зване «лояльне ставлення». Йдеться про уникнення перевірок, службових розслідувань і дисциплінарних покарань, які могли вплинути на виплату додаткової грошової винагороди військовослужбовцям.

Правоохоронці задокументували щонайменше два випадки отримання грошей. 4 травня зловмисника затримали у Запоріжжі на території автопарковки біля одного із супермаркетів під час отримання другого траншу хабаря від підлеглого – 200 тис. грн. Під час обшуку у нього також виявили понад 114 тис. грн готівки. Загалом правоохоронці зафіксували отримання військовослужбовцем неправомірної вигоди на суму 400 тис. грн.

Окрім цього, було проведено вісім обшуків у Вінницькій, Черкаській та Запорізькій областях – за місцем дислокації підрозділу, а також за адресами проживання та в транспорті підозрюваного. Під час слідчих дій вилучили готівку на суму понад 1,6 млн грн у перерахунку, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі та чорнові записи.

Наразі прокурори звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення підозрюваного від посади.

Нагадаємо, 6 травня СБУ також затримала начальника Житомирського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимагання грошей з місцевого підприємця за непризов його підлеглих.