Обом затриманим завгрожує до 8 років увʼязнення

Правоохоронці викрили на хабарях посадовця ТЦК та колишнього військовослужбовця з Волині, які обіцяли чоловікам зняти їх з розшуку та сприяти уникненню мобілізації. Підозрюваним загрожує до восьми років ув’язнення. Про це у п’ятницю, 1 травня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівник одного з відділень обласного ТЦК та СП вимагав 2 тис. доларів. За ці гроші він обіцяв зняти двох військовозобов’язаних із розшуку та внести зміни до системи «Оберіг». Посадовець запевняв, що може вплинути на інших службовців і забезпечити потрібний результат. Після цього чоловіки нібито змогли б офіційно працевлаштуватися та отримати бронювання.

Підозрюваних затримали після отримання грошей (фото Офісу генпрокурора)

У Волинському обласному ТЦК та СП зазначили, що керівництво відомства у взаємодії з правоохоронцями вживає заходів для з’ясування всіх обставин.

Іншу схему, за даними слідства, організував 43-річний молодший сержант запасу ЗСУ. За 6 тис. доларів він обіцяв допомогти зі зняттям відмітки в реєстрі «Оберіг» та уникненням мобілізації. Водночас чоловік, який звернувся до нього, мав законні підстави для відстрочки, однак підозрюваний скористався його необізнаністю.

Обох фігурантів затримали одразу після отримання грошей. Їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.