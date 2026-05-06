Посадовця затримали на гарячому

СБУ затримала начальника Житомирського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють у вимагання грошей з місцевого підприємця за непризов його підлеглих. Про це повідомили у пресслужбах Офісу генпрокурора та СБУ у середу, 6 травня.

Хоч правоохоронці не уточнюють імені фігуранта, з жовтня 2025 року посаду начальника Житомирського обласного ТЦК та СП обіймає полковник Олексій Трофіменко, який до того очолював Полтавський ОТЦК. Він з 2014 по 2023 рік виконував бойові завдання на сході України та нагороджений орденом Богдана Хмельницького.

За даними слідства, місцевий підприємець звернувся до посадовця, щоб зʼясувати, як законно забронювати своїх працівників. Начальник ОТЦК запропонував підприємцю щомісяця платити за те, що його працівників не будуть мобілізовувати.

«За версією слідства, керівник обласного ТЦК запровадив для підприємця щомісячну “абонплату”. За це обіцяв не мобілізовувати його працівників та фактично забезпечити їм “імунітет” від перевірок мобільних груп ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів. Для роботи схеми він просив список працівників із персональними даними та номерами телефонів. У разі їх зупинення військовослужбовцями ТЦК посадовець мав оперативно “реагувати” і не давати їх мобілізовувати», – повідомили у пресслужбі ОГП.

Зазначається, що начальник ТЦК також радив попередити працівників про необхідність уникати ситуацій, які могли б призвести до додаткових перевірок та привернути увагу поліції.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів того, що посадовець брав хабарі за свої послуги. Його затримали на гарячому під час отримання чергового хабаря.

Начальнику Житомирського ОТЦК повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (хабарництво). Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі.