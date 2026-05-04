Олександр Бовкуненко міг надати неправдиві свідчення щодо умов в Ужгородському РТЦК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК Олександр Бовкуненко надав неправдиві свідчення під час засідання тимчасово створеної ТСК. Йдеться про неналежні умови утримання чоловіків в Ужгородському районному ТЦК. Про це омбудсмен написав у понеділок, 4 травня, у своєму телеграм-каналі.

За словами Дмитра Лубінця, Олександр Бовкуненко був присутній під час перевірки омбудсмена в Ужгородському районному ТЦК й був свідком виявлених порушень. Дмитро Лубінець зауважує, що твердження Бовкуненка на засіданні ТСК про те, що всі утримувані в терцентрі чоловіки були призвані на військову службу, може не відповідати дійсності.

«Тоді виникає логічне питання: чому їх не було поставлено на фінансове забезпечення і чому вони не отримали грошового забезпечення за період перебування в Ужгородському РТЦК та СП? Якщо ж їх належно харчували, як стверджується, тоді постає інше питання: чому вони не були поставлені на продовольче забезпечення у встановленому порядку?», – зауважив Дмитро Лубінець.

Уповноважений з прав людини підкреслив, що порушення в Ужгородському РТЦК підтверджують звернення українців, висновки моніторингової групи, співробітники Військової служби правопорядку, а також слідчі, які здійснюють розслідування в межах відкритого кримінального провадження. Дмитро Лубінець наголосив, що його команда готує звернення до спеціалізованої прокуратури щодо неправдивих свідчень Олександра Бовкуненка під час засідання тимчасово створеної комісії.

«Це сформована доказова база, яка потребує належної правової реакції. [...] Наголошую: усі резонансні випадки під час мобілізаційних заходів перебувають у моєму полі зору. Кожен факт перевіряється – закон має діяти однаково для всіх», – підсумував Дмитро Лубінець.

Скандальна перевірка в Ужгородському РТЦК

4 квітня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що виявив низку серйозних порушень в Ужгородському ТЦК та СП – чоловіків утримували у неналежних умовах. Зокрема, вони не мали достатньої кількості посуду, через що були змушені їсти по черзі. Також вони не отримували належну медичну допомогу та медикаменти. Крім того, у РТЦК зафіксували випадки утримання людей без належних правових підстав. Омбудсмен виявив у РТЦК ветерана бойових дій, який мав відповідне посвідчення, однак його не відпускали з приміщення. Також відомо, що деяких чоловіків утримували в РТЦК майже два місяці, в окремих випадках у них вилучали документи та мобільні телефони.

29 квітня відбулося засідання тимчасово створеної комісії, яку очолює народний депутат Олексій Гончаренко. У засіданні ТСК взяв участь заступник начальника Закарпатського обласного ТЦК. Посадовець заявив, що РТЦК орендує приміщення, яке використовує як збірний пункт, і його власник нібито не дозволяє щось змінювати у будівлі. За словами Бовкуненка, військовозобов’язаних розміщували у спортзалі, де вони були забезпечені ліжками, матрацами, подушками та ковдрами. Також заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП стверджував, що приміщення регулярно дезінфікують.

Також Олександр Бовкуненко заявив, що начальника Ужгородського РТЦК переведуть у бойову частину.