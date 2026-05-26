Аеродром у місті Старокостянтинові на Хмельниччині

Старокостянтинівський районний суд визнав місцевого жителя Володимира Жука винним у державній зраді за передачу представнику ФСБ інформації про польоти військової авіації та роботу аеродрому на Хмельниччині. Чоловіка засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 21 травня, після початку повномасштабного вторгнення мешканець Старокостянтинова підтримував проросійські погляди та погодився співпрацювати з представником ФСБ. За даними слідства, не пізніше листопада 2024 року він познайомився у телеграмі з користувачем, який виявився чинним співробітником російської спецслужби.

Слідчі встановили, що Володимир Жук мешкав поблизу військового аеродрому в Старокостянтинові та регулярно передавав росіянам інформацію про польоти літаків, переміщення авіаційної техніки й особового складу.

Зокрема, 8 січня 2025 року чоловік надіслав представнику ФСБ два фото нічного перельоту літака та повідомив, що авіація у Старокостянтинові працює впродовж усього дня. За даними військової частини, того дня на аеродромі виконали 18 навчально-тренувальних вильотів Су-24М.

20 лютого обвинувачений переслав відео польоту літака в нічний час і запропонував встановити відеокамеру для постійного спостереження за аеродромом. Також, за даними слідства, із грудня 2024 року до березня 2025 року засуджений неодноразово повідомляв представнику ФСБ про злети та посадки літаків і безпілотників.

Крім цього, чоловік інформував російську сторону про наслідки атак дронів-камікадзе Shahed на аеродром у Старокостянтинові. Зокрема, передавав дані про повітряні тривоги та атаки безпілотників у січні 2025 року.

У суді Володимир Жук провину не визнав. Він заявив, що спілкувався у телеграмі з різними людьми на побутові теми та не допомагав представникам ФСБ у підривній діяльності проти України. Втім суд критично оцінив ці пояснення та дійшов висновку, що вина обвинуваченого повністю підтверджується дослідженими доказами.

Суддя Євгеній Андрощук визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану) та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Також із засудженого стягнуть понад 3,5 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.