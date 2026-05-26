Мешканця Старокостянтинова увʼязнили на 15 років за зйомку аеродрому на замовлення ФСБ
Володимир Жук надсилав росіянам фото, відео та інформацію про польоти бойових літаків
Старокостянтинівський районний суд визнав місцевого жителя Володимира Жука винним у державній зраді за передачу представнику ФСБ інформації про польоти військової авіації та роботу аеродрому на Хмельниччині. Чоловіка засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Як йдеться у вироку від 21 травня, після початку повномасштабного вторгнення мешканець Старокостянтинова підтримував проросійські погляди та погодився співпрацювати з представником ФСБ. За даними слідства, не пізніше листопада 2024 року він познайомився у телеграмі з користувачем, який виявився чинним співробітником російської спецслужби.
Слідчі встановили, що Володимир Жук мешкав поблизу військового аеродрому в Старокостянтинові та регулярно передавав росіянам інформацію про польоти літаків, переміщення авіаційної техніки й особового складу.
Зокрема, 8 січня 2025 року чоловік надіслав представнику ФСБ два фото нічного перельоту літака та повідомив, що авіація у Старокостянтинові працює впродовж усього дня. За даними військової частини, того дня на аеродромі виконали 18 навчально-тренувальних вильотів Су-24М.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
20 лютого обвинувачений переслав відео польоту літака в нічний час і запропонував встановити відеокамеру для постійного спостереження за аеродромом. Також, за даними слідства, із грудня 2024 року до березня 2025 року засуджений неодноразово повідомляв представнику ФСБ про злети та посадки літаків і безпілотників.
Крім цього, чоловік інформував російську сторону про наслідки атак дронів-камікадзе Shahed на аеродром у Старокостянтинові. Зокрема, передавав дані про повітряні тривоги та атаки безпілотників у січні 2025 року.
У суді Володимир Жук провину не визнав. Він заявив, що спілкувався у телеграмі з різними людьми на побутові теми та не допомагав представникам ФСБ у підривній діяльності проти України. Втім суд критично оцінив ці пояснення та дійшов висновку, що вина обвинуваченого повністю підтверджується дослідженими доказами.
Суддя Євгеній Андрощук визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану) та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла. Також із засудженого стягнуть понад 3,5 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.