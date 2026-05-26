Демографічна ситуація на окупованих територіях продовжує погіршуватися

Росія активно змінює демографічну структуру на тимчасово окупованих територіях України, де через бойові дії, високу смертність та низьку народжуваність спостерігається суттєве скорочення місцевого населення. Про це у вівторок, 26 травня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, російська сторона цілеспрямовано збільшує частку неукраїнського населення на захоплених територіях, переселяючи туди громадян Росії, а також вихідців із країн Центральної Азії, Африки та Кавказу. Для реалізації цієї політики застосовується низка інструментів, зокрема:

довгострокове призначення російських чиновників до окупаційних адміністрацій;

направлення громадян РФ на роботу на ТОТ у межах державних програм терміном до п’яти років;

пільгові іпотечні програми для переселенців з Росії та окупованих територій;

надання земельних ділянок у Криму та на Херсонщині російським громадянам.

Водночас, як зазначають у ГУР, демографічна ситуація на окупованих територіях продовжує погіршуватися. У 2025 році природний приріст населення в Донецькій області був від’ємним і становив -9,9‰, що свідчить про суттєве скорочення населення. Рівень смертності серед людей працездатного віку на окупованій частині Донеччини сягнув 10,9 тис. осіб, або 6,8% населення, що перевищує середньосвітові показники.

«Загалом смертність від травм та зовнішніх чинників минулоріч на Донеччині становила 146,1 на 100 тис. населення, з них понад 83% померлих – це люди працездатного віку», – зазначають у розвідці.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У ГУР наголошують, що така політика демографічного заміщення поступово змінює етнічний та соціальний склад населення окупованих територій України, витісняючи місцевих мешканців.

Нагадаємо, у квітні повідомляли, що на території України, яка не перебуває під окупацією, проживає приблизно 29 млн людей.