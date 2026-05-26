ГУР розповіло, як Росія змінює демографічний склад окупованих територій України
Росія заселяє окуповані території України вихідцями з Азії, Африки та Кавказу
Росія активно змінює демографічну структуру на тимчасово окупованих територіях України, де через бойові дії, високу смертність та низьку народжуваність спостерігається суттєве скорочення місцевого населення. Про це у вівторок, 26 травня, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, російська сторона цілеспрямовано збільшує частку неукраїнського населення на захоплених територіях, переселяючи туди громадян Росії, а також вихідців із країн Центральної Азії, Африки та Кавказу. Для реалізації цієї політики застосовується низка інструментів, зокрема:
- довгострокове призначення російських чиновників до окупаційних адміністрацій;
- направлення громадян РФ на роботу на ТОТ у межах державних програм терміном до п’яти років;
- пільгові іпотечні програми для переселенців з Росії та окупованих територій;
- надання земельних ділянок у Криму та на Херсонщині російським громадянам.
Водночас, як зазначають у ГУР, демографічна ситуація на окупованих територіях продовжує погіршуватися. У 2025 році природний приріст населення в Донецькій області був від’ємним і становив -9,9‰, що свідчить про суттєве скорочення населення. Рівень смертності серед людей працездатного віку на окупованій частині Донеччини сягнув 10,9 тис. осіб, або 6,8% населення, що перевищує середньосвітові показники.
«Загалом смертність від травм та зовнішніх чинників минулоріч на Донеччині становила 146,1 на 100 тис. населення, з них понад 83% померлих – це люди працездатного віку», – зазначають у розвідці.
У ГУР наголошують, що така політика демографічного заміщення поступово змінює етнічний та соціальний склад населення окупованих територій України, витісняючи місцевих мешканців.
Нагадаємо, у квітні повідомляли, що на території України, яка не перебуває під окупацією, проживає приблизно 29 млн людей.