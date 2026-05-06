Полковника Валентина Козакевича підозрюють в поборах з підлеглих

СБУ спільно з поліцейськими затримали начальника протиповітряної оборони львівської 103 бригади ТрО імені Митрополита Андрея Шептицького полковника Валентина Козакевича. За версією слідства, полковник налагодив систему поборів з військовослужбовців за погодження бойових виплат.

Як повідомили у середу, 6 травня, в СБУ та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, затримано 56-річного начальника протиповітряної оборони військової частини, яка виконує бойові завдання на півночі України. За даними слідства, посадовець вимагав хабарі від підлеглих за погодження документів щодо нарахування додаткових виплат за участь у бойових діях.

«Зокрема, він встановив щомісячну данину у розмірі 50 тис. грн за підписання рапортів, необхідних для отримання передбачених законом бойових доплат. У разі відмови сплачувати кошти посадовець погрожував підлеглим передислокацією до районів із більш інтенсивними бойовими діями», – йдеться в повідомленні СБУ.

Один з військовослужбовців, у якого полковник вимагав гроші, звернувся до правоохоронних органів та надалі діяв під їхнім контролем.

«Задокументовано, що в березні 2026 року посадовець отримав 40 тис. грн, а в квітні – ще 50. Після цього його затримали у порядку ст. 615 КПК України», – розповіли в спецпрокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 ККУ). Слідство встановлює інших причетних до функціонування схеми.

Правоохоронці не розголошують назву військової частини та прізвище затриманого. За даними ZAXID.NET, підозру отримав начальник протиповітряної оборони львівської 103 бригади територіальної оборони імені Андрея Шептицького (військова частина А7031) полковник Валентин Козакевич.

Зазначимо, 103 бригада ТрО заснована у Львові у 2018 році. З 2024 року командиром бригади є полковник Ігор Бондаренко.