23 квітня правоохоронці затримали організатора після отримання першого траншу

Правоохоронці Львівщини викрили організатора схеми незаконного переправлення через кордон військовозобов’язаного чоловіка поза межами пунктів пропуску. Свої послуги він оцінював у 8 тис. євро. Про це у п’ятницю, 1 травня, повідомили у поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, 44-річний мешканець міста Сколе разом зі спільниками під час воєнного стану організував військовозобов’язаному чоловіку незаконний виїзд до однієї з сусідніх держав. За 8 тис. євро він обіцяв розробити маршрут, провести інструктаж, забезпечити трансфер зі Львова на Закарпаття та доставку автомобілем безпосередньо до кордону і далі – на територію Румунії поза контролем.

Гроші «клієнт» повинен був передати організатору двома траншами. 23 квітня правоохоронці затримали його після отримання першого траншу.

Усі фото поліції Львівщини

За даними прокуратури, перший транш становив 4 700 доларів. Втечу мешканець Сколе організовував для 27-річного чоловіка.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.