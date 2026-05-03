Морський дрон атакує російський танкер біля Новоросійська

Українські військові уразили два нафтові танкери російського «тіньового флоту». Про це повідомив у неділю, 3 травня, президент України Володимир Зеленський, який опублікував відео атаки на судна.

На кадрах, які поширив президент, видно, як морський безпілотник рухається до стінки російського корабля. За даними Зеленського, судно стояло на вході в порт Новоросійська, що в Краснодарському краї РФ.

«Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту – уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти. Тепер не будуть», – повідомив Зеленський.

Які саме судна уразили українські дрони та коли саме, Володимир Зеленський не уточнив. Він подякував начальнику Генштабу Андрію Гнатову, контррозвідці СБУ та ВМС України.

Російська влада атаку на підсанкційні кораблі біля Новоросійська не коментувала. На момент публікації ступінь пошкодження танкерів невідомий.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня дрони також атакували порт у російському Приморську – найбільший нафтоналивний порт росіян у Балтійському морі. Супутники зафіксували там загоряння.

Зазначимо, наприкінці квітня Сили оборони уразили підсанкційний танкер MARQUISE, який використовують для незаконного транспортування російської нафти. Судно під прапором Камеруну перебувало у дрейфі приблизно за 210 км на південний схід від російського міста Туапсе та могло очікувати на перевантаження нафтопродуктів.