Дівчата навчаються в школі №5

Мати учениці, яку підозрюють у спробі вбити однокласницю, розповіла деталі про стосунки дівчат. За її словами, школярки раніше товаришували, однак причини конфлікту їй невідомі. Про це пише видання «20 хвилин».

27 квітня 15-річна школярка напала з ножем на свою однокласницю у під’їзді багатоквартирного будинку. Неповнолітня поранила жертву, а частина леза ножа застряла в голові дівчини. Лікарі терміново провели операцію та стабілізували стан пацієнтки. Правоохоронці оголосили підозру нападниці, а в Тернопільському міськрайонному суді обрали для неї запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Мати підозрюваної розповіла журналістам, що її родина з донькою, сином і бабусею переїхали до Тернополя з Києва у перші дні повномасштабної війни. Родичів тут не мали, однак вирішили оселитися саме в цьому місті. Батько дітей пішов воювати. Влітку 2023 року він загинув.

Перший рік донька навчалася онлайн у київській школі. До школи №5 вона перейшла на початку 2023–2024 навчального року. Мати додає, що раніше потерпіла школярка та її донька дружили, про булінг у школі вона нічого не чула. Причини конфлікту між дівчатами їй також невідомі.

«Ми близькі з донькою. Хоча вона сама по собі дуже закрита. Якщо не хоче щось розповісти – ти з неї це не витягнеш. Я досі не знаю, що трапилося між ними, бо після нашого переїзду до Тернополя вони дружили. Що сталося між ними, не знають і вчителі», – розповіла жінка.

Додала, що донька вчилася нормально, у школі вона не мала проблем ані з уроками, ані з поведінкою. Синці чи якісь інші поранення на тілі доньки мати ніколи не помічала.

Наразі поліція перевіряє версію про булінг щодо підозрюваної. Мати нападниці намагалася зв’язатися з родиною постраждалої дівчини, але на дзвінки ніхто не відповів. Лише відписали, що постраждала перебуває в реанімації.

Адвокат потерпілої учениці Віталій Сідоров у фейсбуці зазначив, що наразі в соціальних мережах поширюються лише припущення щодо булінгу нападниці.

«Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження. Зокрема, йдеться про проникаюче поранення грудної клітки та множинні поранення, які спричинили серйозні ускладнення. Саме завдяки своєчасному наданню медичної допомоги вдалося стабілізувати її стан. Потерпіла спокійна і вихована дитина, яка не була схильна до конфліктів. Вона навчається, цікавиться читанням, займається творчістю — малює та грає на гітарі. Вивчає іноземні мови, має досягнення у цьому напрямі. На жаль, у публічному просторі з’являються припущення та версії, які не підтверджені жодними встановленими фактами, зокрема щодо нібито булінгу», – написав адвокат.

Після інциденту в школі № 5 створили комісію для службового розслідування. До її складу увійшли представники шкільної ради, профспілки та адміністрації. За словами начальниці управління освіти та науки Тернопільської міськради Ольги Похиляк, наразі тривають одразу кілька перевірок – правоохоронців та освітян.