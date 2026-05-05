Контррозвідка Служби безпеки України спільно з Нацполіцією запобігли теракту у Житомирі. Правоохоронці затримали завербовану Росією агентку, яка готувала підрив адміністративної будівлі одного з підрозділів Збройних сил України. Про це СБУ повідомила у вівторок, 5 травня.

За даними слідства, жінка мала діяти під виглядом кур’єра – вона планувала занести до приміщення посилку із саморобним вибуховим пристроєм. Після доставки вибухівку мали дистанційно активувати її куратори з Росії.

Оперативники викрили план заздалегідь і затримали підозрювану на етапі підготовки. На той момент вона вже виготовила вибухівку та придбала форму однієї з відомих поштових служб.

Слідство встановило, що фігуранткою є мешканка Ізмаїла Одеської області. Вона потрапила в поле їхньої уваги через телеграм-канали, де шукала швидкий заробіток. Після вербування жінку направили до Житомира. Там вона орендувала житло й за інструкціями кураторів виготовила саморобний вибуховий пристрій.

За вказівками російських спецслужбістів вона додатково спорядила бомбу металевими елементами для посилення ураження та встановила мобільний телефон для дистанційного підриву. Також підозрювана проводила розвідку біля потенційної цілі та узгоджувала деталі атаки. Паралельно вона фіксувала інші військові об’єкти в місті, які могли стати наступними мішенями.

Під час обшуку у квартирі вилучили готовий вибуховий пристрій, компоненти для його виготовлення, форму кур’єра, а також телефон із доказами зв’язку з російськими кураторами.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. У разі доведення вини жінці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, наприкінці квітня українські та європейські правоохоронці викрили агентурну мережу РФ, яка готувала теракти й замовні вбивства в Україні та країнах Євросоюзу. Мережа налічувала десятки учасників.