Богдана Васькевича перевели до резервного підрозділу

Командування Військово-морських сил ЗСУ звільнило з посади офіцера Богдана Васькевича після публікації журналістського розслідування про його можливі незадекларовані статки. Про це у вівторок, 5 травня, стало відомо з відповіді на запит журналістів «Слідство.Інфо»

Згідно з документом, 25 квітня 2026 року капітана 2-го рангу Богдана Васькевича звільнили з посади офіцера відділу організації комплектування управління персоналу командування ВМС і перевели до резервного підрозділу. Таке рішення унеможливлює його подальшу участь у процесах комплектування Збройних сил.

Також командування ВМС звернулося до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням провести повну перевірку декларації Васькевича.

Сталося це після розслідування журналістів, у якому йшлося про те, що Васькевич може користуватися елітною нерухомістю, яка відсутня у його декларації. Журналісти писали, що родина одеського ексвійськкома користується чи донедавна користувалася 6 автівками, 3 квартирами та 2 паркомісцями у Одесі, а також котеджем біля моря. Загальна вартість майна може сягати 50 млн грн.

Інформацію про можливе майно вдалося встановити завдяки публікаціям у соцмережах нареченої Богдана Васькевича.

Відзначимо, що він є сином Аркадія Васькевича, який тривалий час очолював Овідіопольський районний ТЦК та СП в Одеській області. Наразі щодо нього триває розслідування, яке веде Державне бюро розслідувань.