Богдан Васькевич щонайменше вісім років служив у різних військкоматах регіону

Інстаграм-сторінка одеської блогерки Аліни допомогла «Слідство.Інфо» вийти на елітну нерухомість, пов’язану з родиною колишнього військкома. Дівчина регулярно публікувала фото зі своїм нареченим, приховуючи його обличчя емодзі у вигляді серця. Журналісти встановили, що чоловіком на світлинах може бути Богдан Васькевич, який багато років працював у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в Одесі та області.

Наприкінці 2025 року блогерка опублікувала фото заручин, які, ймовірно, відбулися у Emily Resort – преміальному готельно-SPA комплексі поблизу Львова. У профілі Аліни також можна знайти численні спільні фото з коханим із подорожей та відпочинку.

Фото з інстаграм-сторінки одеської блогерки Аліни

Ідентифікувати чоловіка журналістам допомогло характерне татуювання на руці, яке збіглося з татуюванням на фото Васькевича, опублікованих на офіційних одеських ресурсах. Там він зазначений заступником військового комісара одного з районних ТЦК та СП.

Порівняння тату Богдана Васькевича та нареченого одеської блогерки

Розслідувачі також звернули увагу, що блогерка часто фотографувалася у ліфті елітного житлового комплексу в Одесі. Згідно з даними реєстру нерухомості, квартира площею 145 м2 та паркомісце у цьому ЖК належать Ігорю Рожку – дядькові Богдана Васькевича.

У матеріалі зазначають, що три роки тому квартира була придбана за 5,5 млн грн. Однак зараз аналогічне житло у цьому комплексі продають приблизно за 20 млн грн. У документах вартість квартири вказана на рівні майже 11 млн грн без урахування ремонту. Консьєржі будинку розповіли журналістам, що після купівлі в квартирі зробили дорогий ремонт з нуля. Дизайнерка інтер’єру, яку попросили оцінити оздоблення за фото, припустила, що ремонт міг коштувати близько 237 тис. доларів або майже 10 млн грн. Таким чином загальна вартість житла разом із ремонтом могла сягнути 21 млн грн.

При цьому журналісти звернули увагу, що офіційні доходи власника квартири не відповідають вартості такого майна. Згідно з деклараціями, Ігор Рожко у 2016–2017 роках працював учителем історії в Одеській області. За даними податкової, з 2000 по 2018 рік він заробив лише близько 160 тис. грн.

Журналістам не вдалося отримати коментарі від родини Васькевичів. Блогерка Аліна також не відповіла на запитання, надіслані їй у месенджері.

Загалом «Слідство.Інфо» виявило у родини та близького оточення колишніх працівників ТЦК Богдана та його батька Аркадія Васькевичів майна на 50 млн грн. Йдеться про три квартири, шість автомобілів, два паркомісця та котедж біля моря.

Зокрема, журналісти звернули увагу, що восени 2022 року родичі та близькі Аркадія Васькевича протягом кількох тижнів придбали одразу чотири автомобілі: Mercedes-Benz GLS 350, Honda CR-V, Nissan Versa та Lexus RX 350L. За підрахунками розслідувачів, загальна вартість цих авто могла перевищувати 5 млн грн, хоча офіційний дохід родини за той рік становив близько 1,5 млн грн. Окрім цього, за інформацією зі судових матеріалів, із початку 2024 року Богдан Васькевич користується автомобілем Audi Q7, який офіційно йому не належить.

У матеріалі також зазначають, що у лютому 2023 року мати Аркадія Васькевича стала власницею квартири в дев’ятиповерховому будинку на околиці Одеси. За оцінками, вартість цього житла може становити близько 2,3 млн грн.

Зауважимо, що Державне бюро розслідувань ще у січні 2025 року відкрило кримінальне провадження щодо родини Васькевичів. Слідчі вважають, що Аркадій Васькевич міг організувати схему отримання грошей за допомогу в ухиленні від мобілізації, а майно та транспорт оформлювали на родичів. Також у матеріалах справи йдеться, що Богдан Васькевич міг не задекларувати майно, яким фактично користувався.

Нагадаємо, у березні розслідувачі встановили, що родина заступника керівника Державного бюро розслідувань у Львові Дмитра Бузницького за останні роки набула кілька об’єктів нерухомості в Києві та передмісті, а також приватизувала квартиру в центрі столиці за 9 грн.