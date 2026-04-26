Перехоплення іранського судна в Аравійському морі

У суботу, 25 квітня, США перехопили судно тіньового флоту Sevan в Аравійському морі. Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

«Судно Sevan було перехоплено в Аравійському морі вертольотом ВМС США з ракетного есмінця USS Pinckney (DDG 91), і зараз торгове судно виконує вказівки американських військових повернути назад до Ірану під супроводом», – ішлося в повідомленні.

За даними Центрального командування, учора судно Sevan увійшло до списку з 19 суден «тіньового флоту», на які Міністерство фінансів США наклало санкції за діяльність, пов’язану з транспортуванням на зовнішні ринки іранських енергетичних ресурсів, нафтопродуктів та газових продуктів, зокрема пропану та бутану, на суму в мільярди доларів.

«Збройні сили США продовжують забезпечувати дотримання санкцій США та повністю реалізовувати блокаду суден, що входять до іранських портів або виходять з них. З початку блокади було перенаправлено 37 суден», – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 17 квітня Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки, однак вже наступного дня знову фактично закрив пролив, обмеживши вільне судноплавство в регіоні на тлі триваючої військово-морської блокади США іранських портів та суден. Президент США Дональд Трамп наполягає на продовженні блокади іранських портів до укладення повноцінної мирної угоди.

19 квітня ВМС США захопили іранське вантажне судно M/V Touska, яке намагалося обійти військово-морську блокаду портів з боку США. Об’єднане військове командування Ірану звинуватило США в порушенні перемир’я, пообіцявши незабаром відповісти на цей акт «морського та збройного грабежу».