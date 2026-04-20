Морський піхотинець ВМС США

У неділю, 19 квітня, морські піхотинці ВМС США захопили вантажне судно під іранським прапором поблизу Ормузької протоки. Іранські військові пообіцяли «відреагувати» на це захоплення. Про це повідомляє радіостанція Deutsche Welle.

Зазначається, що американський есмінець USS Spruance в Ормузькій протоці обстріляв та захопив іранське вантажне судно M/V Touska, яке намагалося обійти військово-морську блокаду портів з боку США.

Об’єднане військове командування Ірану звинуватило США в порушенні перемир’я, пообіцявши незабаром відповісти на цей акт «морського та збройного грабежу».

Раніше президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що американська делегація прибуде на другий раунд переговорів з Іраном в пакистанському Ісламабаді ввечері 20 квітня.

За його словами, Білий дім пропонує Тегерану «чесну і розумну угоду».

«Я сподіваюся, що вони її приймуть, бо в іншому разі США виведуть з ладу кожну електростанцію і кожен міст в Ірані», – заявив Трамп.

Водночас 19 квітня іранське державне інформагентство Tasnim повідомило, що влада Ірану не планує брати участь у переговорах зі США в Пакистані, поки Вашингтон продовжує блокаду портів країни в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, з 8 квітня між США, Ізраїлем та Іраном діє домовленість про двотижневе припинення вогню. Її термін дії спливає в середу, 22 квітня.

Перший раунд мирних переговорів між Вашингтоном і Тегераном пройшов у столиці Пакистану Ісламабаді 11 і 12 квітня і закінчився безрезультатно.

17 квітня Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки, однак вже наступного дня знову фактично закрив пролив, обмеживши вільне судноплавство в регіоні на тлі триваючої військово-морської блокади США іранських портів та суден. Президент США Трамп наполягає на продовженні блокади іранських портів до укладення повноцінної мирної угоди.