Очільник американської делегації Джей Ді Венс заявив, що залишив на столі переговорів остаточну пропозицію

Перемовини між делегаціями США та Ірану в Пакистані завершилися без досягнення угоди. За даними віцепрезидента США та голови американської делегації Джей Ді Венса, іранська сторона відхилила вимогу США про розробку ядерної зброї, передають АР та CNN.

Переговори в пакистанському Ісламабаді тривали 21 годину. За словами Венса, під час них американська сторона вимагала від Ірану обіцянки не прагнути отримати ядерну зброю.

«Ми працюємо над цим уже 21 годину і провели низку змістовних обговорень з іранською стороною. Це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що ми не досягли угоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки», – сказав Венс.

Віцепрезидент заявив, що під час переговорів він постійно підтримував зв'язок з президентом США Дональдом Трампом та іншими членами адміністрації, і говорив із ними «пів дюжини разів». Попри зусилля американської сторони, Іран не прийняв вимог США, а переговори завершилися нічим. Джей Ді Венс оголосив, що покидає Іран.

«Ми йдемо звідси з дуже простою пропозицією – cпособом досягнення порозуміння, який є нашою остаточною та найкращою пропозицією. Побачимо, чи приймуть її іранці» – сказав Венс.

«Але простий факт полягає в тому, що нам потрібно побачити тверде зобов’язання, що вони не прагнутимуть отримати ядерну зброю, і вони не шукатимуть інструментів, які дозволили б їм швидко її отримати», – додав він.

Зазначимо, під час переговорів США очікували укласти остаточний мир з Іраном. До того, 7 квітня, країни оголосили про перемирʼя та заявили про свою перемогу.

Прямо перед переговорами, 10 квітня, іранська армія заявила, що не буде відмовлятися від контролю Ормузької протоки, через яку проходять нафтові танкери. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що американська армія доозброює свої військові кораблі, щоб завдати удару по Ірану, якщо перемовини будуть неуспішними.