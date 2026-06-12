Тарас Качка повідомив, що подібні умови Київ пропонував раніше уряду Орбана

Україна та Угорщина наближаються до домовленості щодо захисту прав національних меншин, яка може передбачати дублювання назв вулиць, дорожніх знаків, табличок державних установ та інформаційних стендів угорською мовою. Про це у п’ятницю, 12 червня, під час години запитань до уряду повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

За його словами, також йдеться про можливість використання символіки національних меншин під час пам’ятних і святкових дат. Крім цього, в рамках домовленостей розглядають окремі освітні питання, зокрема можливість для учнів спілкуватися угорською мовою під час перерв у школах.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Качка уточнив, що ці заходи не є новими, оскільки раніше вже пропонувалися Україною, однак попередній уряд Угорщини їх не підтримав. Нинішні домовленості передбачають їхнє поступове впровадження, а більшість із 11 пунктів уже узгоджено сторонами.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нерозв’язаним залишається лише питання представництва національних меншин у Верховній Раді.

Нагадаємо, у травні прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в Закарпатській області понад 100 тис. угорців нібито не мають базових прав людини, зокрема права на «адміністративну автономію». Він наголосив, що Будапешт готовий до нового етапу у відносинах з Україною за умови забезпечення цих прав для угорської громади.