В Україні можуть повернути графіки відключення світла

Наступного тижня синоптики прогнозують аномальну спеку по всій Україні. Енергетики готуються до значного зростання споживання електроенергії, що може призвести до повернення графіків відключення світла. Про це у четвер, 30 липня, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після наради з керівниками «Укренерго», «Енергоатому», «Укргідроенерго», «Нафтогазу» та НКРЕКП.

За даними фахівців, через аномальну спеку споживання електроенергії може зрости на 1 ГВт. Така потужність може забезпечити електроенергією велике місто, а також приблизно відповідає потужності одного атомного енергоблока. За словами міністра енергетики, ситуація ускладнюється тим, що на цей період заплановані ремонтні роботи на генеруючих потужностях.

Міністерство енергетики разом з енергетичними компаніями розробило план заходів, які мають забезпечити стабільну роботу мережі, а саме:

скоригували графіки ремонтів на об'єктах генерації, зокрема енергоблоків АЕС;

збільшення обсягів імпорту електроенергії, а також підтримка закупівлі бізнесом імпортної електроенергії;

залучення внутрішньої генерації, насамперед додаткової газової та наявних потужностей теплової генерації.

Денис Шмигаль зазначив, що такі заходи мають повністю покрити потреби споживачів, однак попередив про можливість застосування графіків відключення світла для промисловості та бізнесу.

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Міністр енергетики наголосив на важливості ощадливого споживання електроенергії, зокрема у пікові години – з 16:00 до 23:00.

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Зауважимо, що востаннє графіки відключення електроенергії діяли в Україні у червні 2026 року. Тоді відключення були пов'язані з аномальною спекою та російськими атаками на об'єкти енергетики.

У спецрубриці ZAXID.NET «Без світла» можна прочитати про корисні поради та лайфхаки, як вижити без електропостачання.