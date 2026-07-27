У Львові потепліє до 30°С тепла

Кінець липня та початок серпня у Львові та на Львівщині буде спекотним – близько 30°С тепла. Синоптики Львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди із 28 липня до 1 серпня.

«Впродовж тижня Львівщина перебуватиме під впливом антициклону над Європою, який сприятиме виносу теплої повітряної маси з південного заходу. Очікується переважно без опадів. Вітер західного та північно-західного напрямку зміниться на південно-східний, слабкий до помірного, у вівторок посилиться до штормового. В температурному режимі початок тижня залишатиметься в комфортних значеннях, а от до кінця – підніметься до спекотних показників», – кажуть синоптики.

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У вівторок, 28 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі подекуди невеликі короткочасні дощі, грози. Вдень без опадів. Вітер західний, 9–14 м/с, місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 8–13°С, вдень – 20–25°С тепла.

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У середу, 29 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, вдень температура повітря становитиме близько 25°С тепла, опадів не прогнозують.

У четвер, 30 липня, у Львові та області буде сонячно, без опадів. Вдень температура повітря становитиме близько 26°С тепла.

У п’ятницю, 31 липня, у Львові та області буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують, а температура повітря зросте приблизно до 30°С тепла.

У суботу, 1 серпня, у Львові та області буде мінлива хмарність, вдень можливі короткочасні дощі. Денний максимум становитиме 30°С тепла.

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Раніше синоптики розповіли, що уже незабаром Україну накриє хвиля пекельної спеки. Читайте про те, які області у зоні ризику, за посиланням.