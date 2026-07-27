21-річний львів'янин вчинив розбійний напад на однолітка – відвідувача готелю

Поліцейські затримали 21-річного львів’янина, який побив відвідувача готелю у Львові та заволодів понад 53 тис. грн з його карткового рахунку. За даними ZAXID.NET, подія трапилася у тризірковому готелі Volter, що на вул. Липинського.

Як повідомили в понеділок, 27 липня, в поліції та прокуратурі Львівщини, на початку липня цього року 21-річний місцевий мешканець дізнався про значну суму коштів на банківському рахунку одного з відвідувачів готелю у Львові. Щоб заволодіти грішми, він приєднався до компанії, де потерпілий грав в азартні ігри. У ніч на 1 липня в номері готелю зловмисник жорстоко побив потерпілого, зламавши тому ніс, та заволодів його мобільним телефоном.

«Дочекавшись слушного моменту, підозрюваний вихопив із рук 21-річного чоловіка мобільний телефон. Коли той спробував повернути пристрій, нападник побив його, завдавши численних ударів руками та ногами по голові, тулубу та кінцівках. Погрожуючи, підозрюваний змусив його надати доступ до мобільного банкінгу. Разом із потерпілим та присутньою неповнолітньою дівчиною нападник попрямував до банкомата, де зняв із рахунку чоловіка 20 тис. грн. Через встановлений банком ліміт отримати решту коштів йому не вдалося», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

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Після цього нападник погрожуючи фізичною розправою 16-річній дівчині, змусив її віддати банківську картку. Він переказав на неї ще 33,5 тис. грн із рахунку потерпілого. Надалі примусив дівчину зняти ці кошти в банкоматі та передати йому.

Таким чином підозрюваний заволодів мобільним телефоном потерпілого та грішми на загальну суму понад 53 тис. грн.

Затриманому 21-річному львів’янину повідомили про підозру у розбої, вчиненому у змові групою осіб (ч. 4 ст. 187 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.