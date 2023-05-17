Винуватець відсидить 12,5 року у в'язниці

Буський районний суд на Львівщині виніс вирок 36-річному мешканцю Чернівецької області Олександру Савчуку, який вчиняв розбої та пограбування приватних будинків на Львівщині, а під час одного з проникнень до будинку кочергою вбив пенсіонера. Винуватцю злочинів призначили 12,5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про завершення розгляду справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, чоловік вже був раніше засуджений за крадіжки з проникненням. Два роки тому він повторно вчинив серію крадіжок з житлових та дачних будинків на Львівщині, викрадав гроші та цінні речі, які пізніше здавав у ломбард.

Так 21 березня 2021 року грабіжник приїхав у село Утішків поблизу Буська, пішов до житлового будинку, де проживав 75-річний самотній чоловік. Злодій дочекався, коли господар вимкне світло і ляже спати, після чого заліз через вікно на кухню, де почав їсти їжу. Господар, почувши сторонні звуки, схопив металеву кочергу та намагався прогнати непроханого гостя. Злодій відібрав кочергу, заштовхав господаря до кімнати, де завдав йому численні удари кочергою по голові та по тілу, при цьому вимагаючи гроші та цінності.

Коли побитий господар лежав на підлозі непритомний, чоловік обшукав помешкання, забрав все цінне та покинув господарство. Місцевого мешканця на наступний ранок знайшли вже мертвим.

Вийшовши з будинку пенсіонера, засуджений одразу пробрався, вибивши вікно, у сусідній будинок, однак нічого цінного не знайшов і втік з місця події. Винуватця злочинів затримала поліція на львівському залізничному вокзалі, де він мав намір сісти на поїзд до Чернівців.

У суді обвинувачений розкаявся у вчиненому та обіцяв, що більше такого не повториться, а також просив суд його суворо не карати.

Вироком суду від 5 травня мешканця Чернівецької області Олександра Савчука визнано винним в умисному вбивстві з корисливих мотивів, крадіжках та розбої (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187 ККУ). Йому призначено покарання у вигляді 12 років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією усього майна.