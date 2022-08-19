Двох львів'ян, які вчинили розбійний напад у центрі Львова, засуджено до восьми років ув'язнення. Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі прокуратури, злочинці напали на чоловіка на вулиці Хорватській ще кілька років тому.

За даними прокуратури, у жовтні 2019 року у центрі Львова двоє чоловіків та одна жінка напали на перехожого. «Вони побили його та забрали його сумку, в якій знаходились гроші, документи та інші речі. Після чого фігуранти втекли із місця події», – повідомила прокуратура у п'ятницю, 19 серпня.

За даними ZAXID.NET, злочинці викрали у потерпілого мобільний телефон та 10 тис. грн. Слідство у цій справі тривало три роки і на початку серпня Шевченківський районний суд Львова вже виніс вирок двом львів'янам. Чоловіки віком 45 та 53 роки проведуть у в'язниці по 8 років.

Якщо двох чоловіків поліції вдалося затримати, то жінка, співучасниця злочину, досі перебуває у розшуку.