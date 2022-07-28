Нападники отримали як покарання 14 та 15 років тюрми

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок двом 36-річним уродженцям Донецької та Житомирської областей за розбійний напад на їхнього знайомого у Львові.

Про завершення розгляду справи в суді у четвер, 28 липня, повідомила прокуратура Львівщини. За матеріалами справи, інцидент трапився у квартирі спільного знайомого у Львові. Фігуранти під час конфлікту здійснили розбійний напад на господаря квартири, завдавши йому удар пляшкою по голові. Окрім того, нападники побили чоловіка та завдали йому декілька ударів ножем у різні ділянки тіла.

Після нападу на знайомого засуджені викрали з його квартири побутову техніку та мобільні телефони загальною вартістю понад 8 тис. грн.

Шевченківський районний суд Львова 13 липня визнав винними двох раніше судимих 36-річних уродженців Донецької та Житомирської областей у вчиненні розбійного нападу та нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч.4 ст. 187 ККУ). Вироком суду їм призначено покарання у вигляді 14 та 15 років позбавлення волі відповідно.