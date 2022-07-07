Банду грабіжників поліція затримала на початку листопада 2021 року

Тернопільський суд призначив три роки умовно учаснику банди грабіжників, які підмішували своїм жертвам очні краплі у алкоголь. Від великої дози медикаментів постраждалі непритомніли, а в цей час грабіжники забирали у них цінні речі. Банда обкрадала людей не лише у Тернополі, а й у селах неподалік міста. За розбій підсудному загрожувало до 15 років тюрми. Втім, наприкінці червня чоловік уклав угоду про винуватість з прокуратурою, згодом суд її затвердив та призначив три роки умовно. Потерпілі проти такого покарання не заперечували.

Як йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 30 червня, до банди грабіжників уродженець міста Броди на Львівщині Віталій С. приєднався наприкінці червня 2021 року. Таку пропозицію йому зробили двоє знайомих. Згодом до банди долучився ще один чоловік.

Обвинувачений мав декілька завдань. Він закупляв у аптеках «Цикломед» – очні краплі, які згодом підмішували у напої жертвам у великих кількостях, від чого ті непритомніли та ставали безпорадними. Також він шукав на вокзалах і вулицях підходящих жертв. В пріоритеті були ті, хто мав при собі гроші та інші цінності.

Перший злочин, згідно з вироком, чоловіки 27 липня здійснили кафе-барі «Не журись», що на вулиці Чорновола у Тернополі. Вони ввійшли у довіру до перехожого, запропонували випити разом алкоголь. Жертві підмішали очні краплі, через що чоловік за деякий час знепритомнів. У нього вкрали 3 тис. грн, телефон та банківську картку, з якої пізніше зняли близько 200 тис. грн. Непритомного чоловіка покинули на вулиці. У вироку йдеться про шість таких випадків.

Бандити працювали до початку листопада 2021 року, коли їх затримала поліція.

24 червня обвинувачений уклав угоду про винуватість з прокурором, у якій визнав провину за ч.4 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений у особливо великих розмірах) та зобов'язався активно співпрацювати зі слідством. Суддя взяв до уваги пом'якшуючі обставини: щире каяття, сприяння у розслідуванні, а також відшкодування збитків потерпілим. Натомість обтяжуючих обставин суд не знайшов.

У перелік пом'якшуючих обставин внесли й те, що чоловіка вперше притягували до кримінальної відповідальності. Однак, судячи з інформації у реєстрі, у серпні 2021 року Залізничний суд призначив Віталію С. 80 годин громадських робіт за крадіжку 6 тис. злотих у львівському хостелі.

Суддя Юрій Дзюбановський затвердив угоду про винуватість та призначив Віталію С. три роки умовно. Зазначимо, що проти такого покарання потерпілі не заперечували. Щодо інших фігурантів справи судових вироків поки що немає.