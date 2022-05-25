Поліція затримала чотирьох зловмисників у листопаді 2021 року

Чотирьом учасникам злочинної групи з Тернополя, які підмішували жертвам медикаменти і обкрадали їх, загрожує до 15 років у тюрмі. За півроку після затримання поліція завершила розслідування справи, незабаром її розглядатиме суд. Всього злочинці пограбували дев'ятьох потерпілих, сумарно вони викрали у них грошей та інших цінних речей на майже 500 тис. грн.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо у середу, 25 травня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Як встановили слідчі, до групи входили четверо людей.

«Чоловіки знаходили своїх жертв поблизу залізничних та автовокзалів, закладів відпочинку. Увійшовши в довіру, пропонували їм випивку, в яку підмішували медичний препарат. Коли ж потерпілий під дією засобу ставав безпорадним або втрачав свідомість – його обкрадали», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що злочинці підмішували своїм жертвам очні краплі у великих кількостях. Через це потерпілі на 12-15 годин втрачали пам'ять, дехто навіть непритомнів. Переважно зловмисники обкрадали чоловіків, хоча серед потерпілих є також жінки.

Всього вони встигли обікрасти дев'ятьох осіб. Зловмисники викрадали мобільні телефони, готівку та інші цінні речі, у двох потерпілих їм вдалося зняти гроші з банківських карток. За кілька місяців підозрювані злочинним шляхом заробили майже 500 тис. гривень.

Зловмисники діяли на територіях декількох областей, зокрема, Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської. До пошуку та затримання банди залучили 100 правоохоронців. Врешті їх затримали у листопаді 2021 року.

Слідчі повідомили фігурантам справи про підозру за ч. 2 та ч.4 ст. 187 ККУ (розбій). Чоловікам загрожує від восьми до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.