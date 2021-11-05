На Тернопільщині правоохоронці зафіксували віісім епізодів такого грабежу

Тернопільські поліцейські затримали банду грабіжників, які підмішували жертвам в алкоголь очні каплі. Начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол заявив про затримання восьми учасників угруповання. За попередньою інформацією, зловмисники діяли на території Тернопільської, Львівської та Івано-Франківської областей. Лише не Тернопільщині зафіксували вісім випадків грабежу. До затримання зловмисників залучили близько 100 правоохоронців.

Саме затримання грабіжників відбулося ще у четвер, 4 листопада. Правоохоронці провели спецоперацію на теренах трьох областей. Під час обшуків вилучили очні краплі «Цикломед» у великій кількості, автомобілі, мобільні телефони та записники. Про затримання банди грабіжників на брифінгу 5 листопада повідомив начальник Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

Поліцейський розказав, що зловмисники підливали в алкоголь незнайомим людям очні краплі. Коли жертва втрачала пам'ять, її грабували. Переважно люди не пам'ятали, що з ними відбувалося протягом 12-15 годин – у них було пришвидшене серцебиття, деякі навіть втрачали свідомість. «Жертвами зловмисників були в основному хлопці, але були і події з жінками, з людьми вже все добре. Вчора близько 100 правоохоронців були залучені до обшуків та затримання зловмисників. Було вилучено медичні препарати, транспортні засоби, записники, мобільні телефони», – розповів Олександр Богомол.

Діяльність злочинної групи розповсюдилася на Тернопільську, Львівську та Івано-Франківську області. Лише на Тернопільщині до правоохоронців звернулося вісім громадян, які потрапили в таку пастку грабіжників. «Зловмисники викидали своїх жертв в лісопосадку міста, залишали їх в безпорадному стані, який міг легко призвести до смерті. Тому закликають людей з обережністю ставитися до незнайомців, які пропонують вам допомогти», – додав Олександр Богомол.

Підозри по цих восьми епізодах чоловікам вже оголошені. Чотирьох зловмисників уже взяли під варту. За словами Олександра Богомола, на території інших областей таких грабежів може бути значно більше, адже зловмисники лише час від часу заїжджали в Тернопільську область. Також в тернопільській поліції заявили, що будуть звертатися до МОЗ, щоб заборонити в аптеках продаж очних крапель «Цикломед», які використовували грабіжники.