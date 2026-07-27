Росія продовжить продавати країнам ЄС соболине хутро

Євросоюз скасував заборону на імпорт російського соболиного хутра. Відповідну зміну внесли у новий пакет санкцій проти Росії, який погодили країни учасники 23 липня, пише Euractiv. Заборона на імпорт найдорожчого у світі хутра, з якого шиють верхній одяг, діяла для Росії лише з квітня 2026 року.

Вимогу про скасування заборони висунули Італія та Греція – основні європейські покупці російських соболиних шкурок. У Європейській комісії пояснили, що виняток з санкцій необхідний, бо країна-агресор домінує у світовій торгівлі соболем. Мовляв, у європейських виробників залишається мало альтернативних варіантів постачань.

Водночас імпорт готових хутряних виробів з Росії до Європи усе ще під забороною, яку ввели через санкції від 2022 року – разом з іншими предметами розкоші, як от діаманти та ікра.

Ще тоді виробники хутра у Греції виступали проти санкцій щодо російського хутра. Там наголошували, що це рівноцінно смертному вироку для галузі.

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Наразі ж зміна позицій ЄС відбулася на тлі дискусій про те, що робити з галуззю хутрового виробництва в Європі. Країни Євросоюзу розглядають імовірність повної заборони на виробництво хутра, а також продаж та імпорт. Наразі лише в кількох країнах ЄС, зокрема в Іспанії, Греції, Угорщині, Фінляндії та Польщі, досі діють хутряні ферми. Натомість Польща ухвалила закон про поступове припинення діяльності цієї галузі уже у найближчі роки.

Проєкт пропозиції свідчив про те, що виконавчий орган ЄС радше прагне посилити вимоги щодо добробуту тварин, не вводити заборону на виробництво та імпорт хутра.

Зауважимо, що соболь – це невеликий хижий ссавець, який мешкає в лісах Північної Азії. Його хутро цінується за виняткову м’якість, його особливо жадають європейські будинки моди класу люкс. Російські соболині шуби можуть продаватися за десятки та сотні тисяч євро.

До слова, Греція з 2023 року отримала 3,8 млрд доларів на перевезені російської нафти. Серед компаній, що продовжують перевозити підсанкційну нафту – Olympic Shipping and Management, що входить до групи Onassis Group.