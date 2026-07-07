Торгівля російською нафтою дозволена, якщо дотримуватися цінової межі

З 2023 року грецькі судноплавні компанії отримали 3,8 млрд доларів на перевезені російської нафти. Судновласники продовжують торгівлю попри цінові обмеження G7, повідомило у вівторок, 7 липня, газета Financial Times.

FT повідомила, що найбільше на торгівлі російською нафтою заробила компанія Dynacom Tankers, заснована грецьким судноплавним мільярдером Джорджем Прокопіу. За підрахунками видання, корпорація отримала щонайменше 915 млн доларів з липня 2023 року.

Серед компаній, що продовжують перевозити підсанкційну нафту – Olympic Shipping and Management, що входить до групи Onassis Group. Підприємство заробило на перевезеннях щонайменше 404 млн доларів. За даними FT, ще дві грецькі компанії – Stealth Maritime та Polembros Shipping – збагатилися на понад 200 млн доларів кожна.

Серед 20 підприємств, які отримали найбільший прибуток від російської нафти з червня 2023 року, вісім зареєстровані в Греції. Іншими є російські судноплавні компанії та корпорація Prominent із Гонконгу.

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Натомість грецькі компанії TMS Tankers і Thenamaris наприкінці 2023 року зменшили транспортацію російської нафти. Це сталося після запровадження санкцій США проти морських операторів із Туреччини та ОАЕ.

Financial Times зазначає, що роль грецьких судноплавних компаній у перевезенні російської нафти стала джерелом напруженості між Афінами та Києвом. У 2023 році Україна внесла кілька грецьких танкерних компаній до переліку міжнародних спонсорів війни, проте через тиск грецького уряду згодом їх виключили зі списку.

FT зазначила, що торгівля російською нафтою дозволена, якщо вона відповідає правилам цінового обмеження, встановленого G7. Наразі гранична межа становить 44,10 долара за барель. За даними аналітичних компаній Windward і Vortexa, у травні майже 15% російського експорту нафти припали на грецькі судноплавні компанії.

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У пресслужбі компаній Dynacom, Olympic Shipping, Stealth та TMS заявили, що всі її заходи в російські порти відбувалися згідно з санкційним режимом. Polembros та Thenamaris не відповіли на запит журналістів про коментар.

Нагадаємо, у червні Росія розпочала імпорт бензину з Індії через дефіцит палива. Він виник після українських атак на її енергетичну інфраструктуру. Загалом Індія відправила до Росії два танкери з вантажем по 30-40 тис. т кожен.