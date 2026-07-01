У червні Росія імпортувала з Індії щонайменше 66 тис. т бензину

Росія розпочала імпорт бензину з Індії через дефіцит палива. Він виник після українських атак на її енергетичну інфраструктуру, повідомило у середу, 1 липня агентство Reuters.

За даними співрозмовників Reuters у галузі, у червні Росія імпортувала з Індії щонайменше 66 тис. т бензину. Загалом було відправлено два танкери з вантажем по 30-40 тис. т кожен.

Який саме індійський нафтопереробний завод постачатиме бензин до Росії, джерела агентства не уточнюють. Водночас загальний експорт сирої нафти з Росії до Індії зріс до рекордно високого рівня в червні.

Статистика відстеження суден LSEG та Kpler свідчить, що станом на травень російська нафта складала 36,5% від загального імпорту Індії, то у червні показник імпорту зріс до понад 50%. Загалом Індія імпортувала з Росії близько 2,70 млн барелів нафти на день. Країна є третім у світі імпортером нафти та ввозить 4 млн барелів нафти на добу.

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Нагадаємо, 28 червня російський диктатор Владімір Путін на зустрічі зі своїми міністрами визнав, що удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах спричинили дефіцит палива. Водночас він стверджує, що Росія розв'язує це питання. Вже наступного дня у Кремлі заявили, що Росія шукає альтернативні джерела палива в інших країнах за прийнятними цінами.

Джерела Reuters повідомили, що загалом Росія планує імпортувати 400 тис. т бензину з різних країн щомісяця. Зокрема, у першій половині червня Білорусь експортувала до Росії понад 70 тис. т бензину. Це втричі більше за показники травня.

Агентство зазначає, що влітку споживання Росії бензину збільшується та становить близько 110 тис. т на день. За місяць росіяни можуть використати до 3,5 млн т бензину.

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За останні тижні Сили оборони завдали низки масованих ударів по російській нафтовій інфраструктурі, через що в низці областей Росії спостерігається дефіцит бензину та дизелю. Через удари Росія встановила обмеження на паливо у регіоні з найбільшим нафтовидобутком у країні. Попри дефіцит, 29 червня Путін відкинув пропозицію України взаємно зупинити удари та обмежити бойові дії чотирма регіонами.