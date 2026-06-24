Раніше обмеження на продаж бензину запровадили у низці інших регіонів Росії

Влада російського регіону з найбільшим нафтовидобутком у країні запроваджує обмеження на продаж палива. Про це повідомив у середу, 24 червня, російський підрозділ «Радіо Свобода».

Ліміти на паливо встановили у Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області. Він є головним нафтовидобувним регіоном Росії. Автономний округ має найбільші нафтові родовища та видобуває 40% усієї нафти країни.

Місцева влада заявила, що обмеження вводять, щоб не допустити штучного дефіциту палива.

Тим часом у Москві тимчасово скасували систему перепусток для бензовозів, який діє у звичайному режимі для всього вантажного транспорту. Таким чином влада хоче «забезпечити безперебійне постачання палива на АЗС». Московське керівництво стверджує, що обмеження вводять на прохання власників столичних АЗС.

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Також про нові ліміти на автозаправках повідомила влада Брянської, Курської та Курганської областей Росії.

Нагадуємо, 21 червня, після систематичних українських атак по логістиці росіян у Криму припинили продаж бензину А-95 населенню та бізнесу. Пальне дозволили відпускати лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку в регіоні.