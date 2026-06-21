Пальне відпускатиметься лише державним службам

Від неділі, 21 червня, на автозаправних станціях у Криму припинили продаж пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для населення та бізнесу. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов.

За його словами, пальне надалі відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку в регіоні.

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«Про всі подальші рішення у зв’язку із ситуацією, що склалася на паливному ринку республіки, буде повідомлено додатково», – заявив Аксьонов.

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Зазначимо, що у Криму почалася паливна криза на тлі триваючих українських ударів по логістичних шляхах. На всій території тимчасово окупованого півострова раніше обмежували продаж бензину А-95 – 20 літрів на добу на людину. Згодом у мережі повідомляли про припинення продажу бензину населенню за раніше виданими талонами.

Нагадаємо, 11 червня БпЛА атакували чотири мости на в'їзді до Криму, тоді на півострові загострилася ситуація з пальним. Згодом ЗСУ продовжили обстріли логістичних шляхів росіян. Зокрема, 15 червня внаслідок ударів безпілотників знову зазнав пошкоджень міст поблизу Чонгара. Також під удар потрапив міст, який сполучає Генічеськ з Арабатською стрілкою.