На АЗС у Криму припинили продаж пального населенню та бізнесу
Раніше на півострові запроваджували обмеження на продаж пального
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Від неділі, 21 червня, на автозаправних станціях у Криму припинили продаж пального як за готівковий і безготівковий розрахунок, так і за талонами для населення та бізнесу. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов.
За його словами, пальне надалі відпускатиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність і безпеку в регіоні.
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«Про всі подальші рішення у зв’язку із ситуацією, що склалася на паливному ринку республіки, буде повідомлено додатково», – заявив Аксьонов.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Зазначимо, що у Криму почалася паливна криза на тлі триваючих українських ударів по логістичних шляхах. На всій території тимчасово окупованого півострова раніше обмежували продаж бензину А-95 – 20 літрів на добу на людину. Згодом у мережі повідомляли про припинення продажу бензину населенню за раніше виданими талонами.
Нагадаємо, 11 червня БпЛА атакували чотири мости на в'їзді до Криму, тоді на півострові загострилася ситуація з пальним. Згодом ЗСУ продовжили обстріли логістичних шляхів росіян. Зокрема, 15 червня внаслідок ударів безпілотників знову зазнав пошкоджень міст поблизу Чонгара. Також під удар потрапив міст, який сполучає Генічеськ з Арабатською стрілкою.