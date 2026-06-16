Бато Мункуєв служив у ЗС РФ щонайменше з 2015 року

Комбат російської 37-ї окремої мотострілецької бригади (ОМСБр) скоїв самогубство через неспроможність забезпечити підлеглих пальним та бойовими комплектами. Про це 16 червня повідомив в соцмережах 1-й окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла.

За інформацією українських кіберфахівців, інцидент трапився вдень 10 червня на тлі критичних проблем із логістикою, які загострилися після ураження Чонгарського мосту.

Загиблий – 36-річний Бато Мункуєв із села Усть-Кіран Кяхтинського району Бурятії. У ЗС РФ він служив щонайменше з 2015 року. Відомо, що на початку 2026 року Мункуєв отримав звання майора та очолив мотострілецький штурмовий батальйон.

«Нерви окупанта здали через постійний тиск вищого командування, яке вимагало виконання наказів, але повністю провалило забезпечення підрозділу пальним та підкріпленням», – констатують в 1 ОШП.

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Нагадаємо, 10 червня керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко заявив про повне знищення Чонгарського мосту Силами оборони. Цей міст з’єднує материкову частину Херсонської області з окупованим Кримом.

Водночас повідомлялось, що через пошкодження мостової інфраструктури російські війська вже використовують понтонну переправу в районі Чонгара. Цей напрямок залишається одним із ключових логістичних коридорів, який російські сили використовують для перекидання особового складу, техніки та забезпечення між Кримом і окупованими територіями півдня України.

Уже 15 червня окупаційна влада на лівобережжі Херсонщини повідомила про пошкодження мосту поблизу Чонгара та мосту, який сполучає Генічеськ з Арабатською стрілкою. Росіяни були змушені перекрити рух на кількох ділянках.